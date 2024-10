Adriane faz balanço de campanha de "pé no chão"

Em entrevista no programa "Boca do Povo", da Rádio Difusora Pantanal, a prefeita Adriane Lopes (PP), atribui o resultado de 140.913 votos no 1° turno à campanha propositiva. "Foi uma campanha de propostas, pé no chão, mostrando a Campo Grande os avanços que realizamos em dois anos e o que ainda podemos fazer pela cidade", declarou.



Adriane enfatizou que seus verdadeiros adversários não foram os outros candidatos, mas os desafios da cidade. "Meus verdadeiros adversários não são os candidatos, mas os problemas da cidade: as obras inacabadas, as melhorias que ainda precisam ser feitas. Estamos avançando de forma responsável, e é isso que a população quer: resultados", ressaltou. A prefeita destacou também que, em dois anos de gestão, muito já foi feito, mas que há ainda muito por fazer. "A população entendeu isso e nos deu um voto de confiança para continuar."



Mesmo durante a campanha, Adriane não se afastou de suas responsabilidades na Prefeitura e destacou os avanços significativos em áreas essenciais, como a educação, as melhorias nas avenidas Ernesto Geisel, Wilson Paes de Barros, Consul Assaf Trad e Duque de Caxias. "A campanha não me afastou do meu trabalho na prefeitura. Mesmo durante a campanha, trabalhei todos os dias", afirmou a prefeita, reforçando sua dedicação e compromisso com a cidade.



Com 20 dias pela frente até o segundo turno, Adriane reafirmou seu compromisso de continuar uma campanha propositiva e de proximidade com os eleitores. "Dizem que Davi venceu Golias não pela força, mas pela inteligência e estratégia. É com esse mesmo espírito que eu quero continuar trabalhando por Campo Grande, trazendo resultados concretos que realmente impactem a vida de cada cidadão", afirmou.

