"Posse das improváveis", diz Adriane ao assumir a prefeitura de Campo Grande

A prefeita eleita de Campo Grande, Adriane Lopes, tomou posse do seu cargo durante a tarde desta quarta-feira (1°), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Bastante emocionada, Adriane convidou a vice para estar ao seu lado durante o seu primeiro discurso como prefeita eleita. “Eu tenho a honra de dividir esse marco histórico com você, Camilla. Esse feito não é apenas nosso, mas a cada mulher que ouviu que não era capaz, que deveriam se conformar com menos. Essa é uma tarde onde muitos julgavam ‘as improváveis’ (falando dela e da vice), mas nos mostramos que com respeito e propostas também podemos avançar e fazer gestão com responsabilidade”, disse.

Em continuação, ela parou para agradecer a família, amigos e apoiadores por ter estado ao seu lado durante todo o processo até a vitória nas Eleições 2024. “Quero destacar uma pessoa, que foi primordial para esse processo, a Senadora Tereza Cristina, pois ela com muita sabedoria, força e articulação nos ajudou nesta caminhada”, pontuou a prefeita. A senadora não esteve presente na posse da aliada.

Eleita com 222.699 votos e diplomada, Adriane fica à frente da prefeitura no mandato de 2025-2028, ao lado de sua vice, Camilla Nascimento, e os novos 29 vereadores da Capital.

“Vou estar ao lado da prefeita, dando continuidade nesse projeto que ela construiu para a cidade. Tenho certeza que eu, os secretários e os servidores vamos fazer por merecer cada um desses votos. A população vai ter uma grande surpresa nessa gestão”, comentou Camilla.

Com o espaço lotado, deputados estaduais, federais e senadores estiveram na solenidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também