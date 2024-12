Adriane Lopes e sua vice tomam posse nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro

Acontece nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, às 16h no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, a cerimônia de posse de Adriane Lopes no cargo de Prefeita de Campo Grande.

A vice-prefeita de Adriane, Camilla Nascimento, e os 29 vereadores eleitos também tomam posse na cerimônia desta quarta-feira.

Eleita com 222.699 votos e diplomada, Adriane fica à frente da prefeitura no mandato de 2025-2028, ao lado de sua vice, Camilla Nascimento, e os novos 29 vereadores da Capital.

A posse acontece no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, localizado na Avenida Waldir dos Santos Pereira, s/n, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

