Agroindustrilização garante crescimento, afirma Jaime Verruck

Com crescimento de 4,9%, Mato Grosso do Sul se tornou a 10° economia brasileira, segundo os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na última semana.

Conforme vídeo divulgado pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), os dados levam em conta o crescimento no ano de 2022, deixando o estado acima da média nacional do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, que foi de 3%.

“A indústria já ultrapassou o agro de Mato Grosso do Sul, ainda assim, o agro vem crescendo muito e é a partir dele que conseguimos fazer a ‘agroindustrialização’. Isso consolidada a estratégia definida para o crescimento do estado através da proteína animal, bioenergia e celulose”, pontuou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

A economia sul-mato-grossense avançou em sua participação no PIB nacional, saltando de 1,22% em 2010 para 1,7% em 2022. Esse desempenho coloca o Estado na 15ª posição entre as economias estaduais e o destaca no Centro-Oeste, região que aumentou sua participação no PIB nacional para 10,6%, impulsionada pelos setores agropecuário e industrial.

O secretário destacou ainda o apoio do investimento privado e o equilíbrio das finanças públicas, que permitem que o gasto público seja aplicado criando competitividade e aumentando ainda mais o crescimento econômico.

