Beto Pereira pode "agarrar" porção maior na propaganda eleitoral

Com uma base sólida de alianças partidárias, Beto Pereira pode ter uma parcela robusta no tempo de tela para conquistar eleitores durante as propagandas eleitores em rádio e televisão.

Isso porque, o PSDB/Cidadania, tem 7 partidos apoiando a candidatura do tucano, das 13 siglas que conseguiram atingir a chamada cláusula de barreira, podendo angariar recursos do Fundo Partidário e também terão direito a tempo de propaganda.

Ao todo, 14 as legendas e federações partidárias que alcançaram a chamada cláusula de desempenho prevista para o pleito. São elas: as federações FE Brasil (PT/PCdoB/PV), PSDB/Cidadania e PSOL/Rede; e os partidos Avante, MDB, PDT, PL, Podemos, Progressistas, PSB, PSD, Republicanos, União Brasil e Solidariedade.

O tempo de propaganda partidária destinado a cada partido é definido segundo o desempenho da legenda em eleições gerais — nesse caso, as de 2022. Pela legislação, agremiações que elegeram mais de 20 deputados federais têm direito a 20 minutos semestrais para inserções de 30 segundos.

Já partidos que conseguiram entre 10 e 20 deputados federais eleitos poderão utilizar dez minutos por semestre. Bancadas compostas por até nove parlamentares terão cinco minutos semestrais.

No entanto, Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda deve divulgar no próximo mês, o tempo de propaganda eleitoral de cada candidato. O diretor do Instituto Ranking, cientista político, Antônio Ueno, explica que o tempo de televisão do Beto será divulgado, quando formalizar a coligação na majoritária. "O tempo de televisão de propaganda do partido geralmente é usado apara difundir os mandatos, ideias do partido ou declarar apoio, são individuais de cada partido. Existe o horário eleitoral que é da eleição e o horário do partido antes da eleição".

