Bolsonaro e Caiado veem "traição" de Gusttavo Lima em candidatura ao Planalto

Gusttavo Lima surpreendeu, nesta quinta-feira (2), aliados políticos e fãs ao declarar sua intenção de disputar a Presidência da República em 2026.

A revelação, feita em entrevista ao portal Metrópoles e confirmada por sua assessoria, provocou reações mistas, incluindo críticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

“Meu nome está à disposição, caso o país venha a precisar”, afirmou Gusttavo Lima, que anteriormente havia sinalizado a intenção de concorrer ao Senado, segundo fontes próximas a Bolsonaro e Caiado.

Ambos teriam sido surpreendidos com o novo plano do cantor, interpretado nos bastidores como uma ruptura de acordos políticos.

Segundo interlocutores, Gusttavo Lima teria discutido com Bolsonaro e Caiado a possibilidade de se candidatar ao Senado por Goiás, alinhando-se ao movimento conservador liderado por ambos.

O cantor teria inclusive considerado filiar-se ao PL, partido de Bolsonaro, ou ao União Brasil, de Caiado. Contudo, a declaração de que pretende disputar a Presidência gerou desconforto entre aliados.

O governador de Goiás, que também é apontado como pré-candidato ao Planalto, acabou envolvido na polêmica, especialmente após relatos de uma conversa sobre a candidatura ao Senado durante o aniversário do cantor nas ilhas gregas.

A situação foi agravada por rumores de que partidos como o União Brasil e o PP já teriam sido sondados por Gusttavo Lima, embora sua assessoria negue contatos formais.

Popularidade e apoio entre fãs

A notícia dividiu opiniões. Enquanto alguns fãs e artistas demonstraram apoio, outros reagiram com críticas e memes. Wesley Safadão, amigo de Gusttavo, chamou-o de "meu presidente" em uma chamada de vídeo. O humorista Danilo Gentili também declarou estar feliz com a possível candidatura.

Nas redes sociais, internautas se manifestaram com comentários como: “Meu voto é dele com certeza” e “Tá eleito”. Outros, no entanto, ironizaram a situação: “Gusttavo Lima candidato a presidente vai ser tipo o Kanye West nos EUA” e “Vazaram as primeiras ideias de governo: Meu Buteco Minha Vida; Bolsa Homem de Família”.

