Bolsonaro e Valdemar apontam Tio Trutis para vereador em Campo Grande

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, escolheram o nome do deputado federal Tio Trutis para integrar a chapa do partido na Capital como candidato à vereador.

“Fico honrado com esse chamado, sempre direi sim ao PL e nosso eterno presidente Bolsonaro. Tenho muito a contribuir com Campo Grande e vou fiscalizar o próximo prefeito seja qual prefeito for”, afirmou o candidato.

A decisão foi tomada ainda em agosto, quando líderes do PL discutiram as melhores estratégias para fortalecer a presença do partido na Capital. “Estamos confiantes de que a inclusão de Tio Trutis na nossa chapa trará um novo vigor à campanha e fortalecerá nossa posição em Campo Grande”, afirmou Valdemar Costa Neto.

