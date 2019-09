Bolsonaro receberá alta na tarde desta segunda-feira

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O presidente Jair Bolsonaro deve receber alta na tarde desta segunda-feira (16), segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star.

A nota do hospital diz “o presidente continuará sua recuperação em domicílio, devendo seguir as orientações médicas relacionadas a dieta e atividade física, sob supervisão conjunta da equipe médica do Dr. Antônio Macedo e da equipe da Presidência da República”.

O boletim foi assinado pelo cirurgião-chefe Antônio Macedo, pelo clínico Leandro Echenique, pelo diretor-médico do Hospital Vila Nova Star, Antônio Antonietto, e pelo médico da Presidência da República, Ricardo Peixoto Camarinha.

Jair Bolsonaro, de 64 anos, passou por cirurgia para correção de uma hérnia incisional no abdômen, em um procedimento considerado bem-sucedido pelos médicos, mas que durou mais do que o previsto pelo fato de o intestino ter novamente aderido na parede abdominal.

A cirurgia foi a quarta que Bolsonaro precisou ser submetido na região abdominal em função de uma facada que levou em setembro de 2018, durante evento da campanha eleitoral na cidade mineira de Juiz de Fora.

Deixe seu Comentário

Leia Também