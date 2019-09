Moro visitou Bolsonaro no hospital no domingo

Priscilla Porangaba, com informações da Exame

O ministro Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, visitou o presidente Jair Bolsonaro no hospital em São Paulo, nesse domingo (15), onde ele se recupera de uma cirurgia de hérnia.

O ministro saiu sem falar com os jornalistas que fazem plantão no local. Não há previsão de alta do presidente, que está internado há uma semana.

O presidente assistiu ao jogo entre Corinthians e Fluminense pela TV. A primeira dama, Michele Bolsonaro, e o filho dele, Carlos Bolsonaro, estavam no quarto com o presidente no hospital Vila Nova Star.

Segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República, o presidente caminhou pela tarde pelos corredores do hospital.

