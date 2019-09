Trutis oferece R$ 100 mil para descobrir “quem mandou matar Bolsonaro”

O deputado federal Loester Trutis (PSL) quer ajudar a desvendar o mistério sobre a tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro, ocorrida no dia 6 de setembro de 2019, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Para isso, o parlamentar, junto com o empresário Ciro Fidelis, oferece R$ 100 mil para esclarecer questões sobre quem paga os advogados de Adélio Bispo, autor da facada, como ele viajava acompanhando a agenda do presidente, sem trabalhar.

“A Polícia Federal estabeleceu um prazo de 90 dias para esclarecer essas questões, por isso vamos oferecer uma recompensa para informações que levem a prisão e condenação do mandante desse crime”, disse Trutis.

O deputado se comprometeu em, pessoalmente, intermediar as questões com a PF e finaliza convocando inclusive militantes do mesmo partido que Adélio a denunciar.

