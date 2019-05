Trutis pode se candidatar à prefeitura pelo PSL

O deputado federal Loester Trutis (PSL), afirmou em entrevista ao jornalista Joel Silva no programa Capital Meio-Dia, da rádio 95FM, que pode sair candidato a prefeitura de Campo Grande nas eleições 2020, caso o deputado estadual Capitão Contar, abra mão da disputa pela sigla.

Ele foi enfático em dizer que no momento não tem pretensão de pleitear o cargo, mas, se o partido não tiver opções, ele enfrenta uma campanha. “Eu pretendo trabalhar em Brasília, desempenhando as funções para qual fui eleito. Nós temos em Campo Grande o Capitão Contar, que foi o deputado mais votado e é uma opção do partido. Eu tenho certeza de que nós temos chance de fazê-lo prefeito, mas, se por um acaso ele não estiver disposto, eu posso sim, tentar o cargo pelo PSL”, disse Trutis.

O deputado ainda fez críticas à moção de repúdio apresentada pelo vereador Wellington na Câmara de Vereadores, na semana passada. Ele também criticou o vereador Eduardo Cury, que deve enviar o documento à Brasília. “Diz que ele [Cury] vai enviar para o presidente da Câmara [Rodrigo Maia], eu quero saber por que ele não tem coragem de fazer uma nota de repúdio para o secretário municipal de Saúde, pela péssima condição da cidade. É uma situação de calamidade pública, ele é medico, eu não entendo qual é o rabo preso que ele tem com o secretário e com o prefeito, que ele tem coragem de fazer uma nota para um deputado federal e não tem para um cargo municipal”.

Deixe seu Comentário

Leia Também