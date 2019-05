Vídeo - Tio Trutis rebate áudio e responde a nota divulgada por Delegado Wellington

Após polêmica de áudio vazado, o deputado federal Loester Trutis publicou um vídeo em sua rede social rebatendo as críticas sobre o áudio vazado na manhã desta quinta-feira (2), no qual ele fala mal do vereador Delegado Wellington, com palavras de baixo calão.

No vídeo, "Tio Trutis", como é conhecido, diz que criticou vereadores do Brasil inteiro pelo excesso de moções e ressalta que “quem mais se ofendeu, foi um vereadorzinho fraco de Campo Grande”.

Ele afirma que os vereadores precisam arranjar o que fazer, ao invés de ficar homenageando e dando moções fúteis a pessoas. Loester continua com as ofensas e pede pro Delegado Wellington seguir seu exemplo e doar seu “salário” a alunos pobres.

Ele ameaça o vereador dizendo que irá atacar para todos os lados, ressaltando que o mesmo tem “teto de vidro” e vai detonar Wellington nas redes sociais. Trutis encerra as declarações, falando que a moção de repúdio publicada não será levada a sério.

O deputado termina o vídeo pedindo aos vereadores para se preocuparem com problemas de Campo Grande e não com o que ele anda falando e fazendo em suas redes sociais.

