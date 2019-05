Escute o áudio, Tio Trutis ameaça delegado Wellington e manda vereador "enfiar moção no **"

O deputado federal Loester Trutis (PSL), conhecido como “Tio Trutis”, voltou a “causar” no Twitter e está sendo acusado de ameaça pelo vereador Delegado Wellington (PSDB). Em uma publicação realizada no dia 30 de abril. O parlamentar disse que ficava “puto” com vereadores ou deputados que emitem “Moção de Congratulação” ( homenagem ofertada por políticos a personalidades) a estudantes ou atletas como forma de reconhecimento. Ele esbravejou e disse que o “pedaço de papel” deveria ser substituído por uma parte do salário do parlamentar para patrocínio, e ainda terminou a frase com um palavrão.

Em resposta o vereador de Campo Grande Delegado Wellington, usou a tribuna na sessão desta quinta-feira (2), onde repudiou o ato e disse que um parlamentar deve ter respeito em qualquer situação e não usar de palavras de baixo calão para comentar sobre homenagens das Casas de Leis. O parlamentar apresentou uma “Moção de Repúdio”.

Ao ficar sabendo da moção de repúdio, Trutis teria enviado um áudio a um assessor de Wellington em tom de ameaça. “Eu vou pra cima dele com força, se ele citar meu nome na Câmara, ele vai ter que me aguentar”, diz o áudio enviado pelo deputado.

“Ficou claro que ele não estava no parlamento, portanto, trata-se de um crime comum, no qual ele ameaça um parlamentar. Nós vivemos em um país onde existe leis, um estado democrático de direito. Essa ameaça configura no artigo 147 do Código Penal Brasileiro e nós vamos tomar as providencias necessárias”, disse o vereador Delegado Wellington.

Inicialmente o vereador irá fazer um boletim de ocorrência, e se for retratado pelo deputado federal pode entender como situação resolvida, segundo Wellington.

“O que não se pode é fomentar o discurso de ódio e ele achar que, por ser deputado federal, pode desmerecer o trabalho de todos os deputados e vereadores. Tem que respeitar os regimentos internos e as Câmara Municipais. Ele sendo parlamentar tem que cuidar das coisas federais, trazer progresso ao estado e não desmerecer os parlamentares com informações midiáticas e sem futuro”, concluiu o vereador.

Ouça o áudio:

