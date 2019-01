Bolsonaro critica viagem à China com Soraya e Trutis

Luciano Bivar, presidente do PSL disse ao blog Andréia Sadi do G1, que o presidente Jair Bolsonaro ficou “surpreso” com a viagem de políticos do partido à China. A declaração foi feita nesta quinta-feira (17).

Entre os políticos que integram um grupo de parlamentares que viajou na terça-feira (15) ao país, está a senadora Soraya Tronhicke e o deputado Tio Trutis, ambos do PSL-MS. Os parlamentares afirmaram que a viagem foi realizada a convite da embaixada chinesa no Brasil. Mas, segundo o G1, a ida gerou críticas e mal-estar entre aliados do presidente, como o "guru" Olavo de Carvalho, que mora nos EUA.

Na internet, Olavo de Carvalho chamou os deputados da comitiva de "semianalfabetos". Ao blog, Bivar disse que Carvalho "perde o amigo mas não perde a piada", e que está aproveitando para mostrar que "também mete o pau no governo".

Segundo Bivar, Bolsonaro se surpreendeu com a visita dos deputados do seu partido ao país.

"Quando Carla Zambeli [deputada federal eleita] me disse que ia para a China, eu disse: 'Para a China?' Não estava sabendo. Ontem, falei por telefone com o presidente Bolsonaro e ele me disse: 'Poxa, Bivar, o pessoal precisa saber que existe uma responsabilidade em ser do PSL, que somos vidraças, que tudo reverbera em cima de nós'", contou Bivar ao blog.

O presidente do PSL, que também é deputado federal, disse que recusou o convite da embaixada chinesa para uma viagem no período eleitoral e que, recentemente, esteve com o embaixador chinês em Brasília, após a vitória de Bolsonaro. No encontro, transmitiu mensagem de que Bolsonaro gostaria de fazer uma viagem à China, mas que ainda seria marcada.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil. O comércio bilateral entre os dois países foi de US$ 75 bilhões no ano passado, de acordo com estatísticas do governo brasileiro.

Durante as eleições, Bolsonaro fez críticas ao país. Em novembro, o editorial do jornal estatal chinês alertou sobre o custo econômico de Bolsonaro querer ser um "Trump tropical" e romper acordos comerciais.

Bivar disse que, durante seu encontro com o embaixador, no fim de 2018, o mal-estar foi superado.

No Palácio do Planalto, a avaliação de ministros ouvidos pelo blog é a de que o grupo está “deslumbrado” e “desgasta” a imagem do governo ao ir à China.

Auxiliares do presidente deram razão às críticas de Olavo de Carvalho, e disseram ao blog que o único "atenuante" é que não foi o Brasil que pagou a viagem, já que foi um convite. "Mas não tem almoço grátis", disse um interlocutor de Bolsonaro.

Nesta manhã, a deputada eleita Bia Kicis (PRP-DF) foi ao Planalto para uma conversa com o presidente. Auxiliares do presidente afirmam que os deputados do PSL "deveriam ter feito como ela, que também foi convidada, mas recusou a viagem".

