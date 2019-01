“Caipiras e idiotas”, diz Soraya sobre críticas da viagem à China

A senadora Soraya Tronhicke subiu o tom e devolveu as críticas a sua viagem à China em publicações em seu perfil do Twitter. Em resposta, a senadora não aborda o motivo da viagem, a compra de um sistema de vigilância chinesa, e apenas cita o contexto de relações bilaterais entre os países. A quase parlamentar usa a expressão “caipiras” em seu texto.

A discussão sobre o assunto teve início, após a publicação de um vídeo, em quem o escritor Olavo de Carvalho, ataca a senadora Soraya Tronhicke e o deputado Tio Trutis, ambos do PSL-MS, que estão em viagem à China. Depois do comentário de que a senadora e o deputado estão próximos de assumir o mandato que ele qualifica como “semi analfabetos", uma série de tuites de Soraya criticando a postura de Olavo vem chamando a atenção.

A “briga” entre o escritor e políticos de direita é destaque no Twitter. Soraya vem rebatendo a afirmação do “filósofo” desde a tarde de quarta-feira (16). Hoje pela manhã, ela tuitou um texto “O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota”, onde cita que China e Brasil são parceiros comerciais há mais de 40 anos e que os números de importação e valores são importantes para o país. Ela também postou a foto do deputado federal Daniel Silveira do Rio de Janeiro, onde afirma que existe uma "agenda" e que está sendo transmitida em tempo real. “A mídia marrom tem que cair no descrédito para sempre. Vocês ainda estão dando moral?”, disse a senadora.

Ontem quarta-feira (16) ela postou o seguinte tuíte: "Sobre as falácias da nossa viagem à China: Com todo respeito, o querido e admirado Olavo de Carvalho está mal informado sobre absolutamente tudo. Professor, cuidado com as suas fontes, estou disponível para qualquer esclarecimento", afirmou.

Veja o tuíte postado nesta quinta-feira de manhã:

