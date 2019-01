"Nova política" do PSL privilegia sócio e esposa

A comissão executiva do Partido Social Liberal (PSL) prestes a ser empossada, reflete a linha da senadora eleita Soraia Thronicke, que assume o comando total da legenda, evitando qualquer possibilidade de conciliação ou de dar voz a figuras representativas que não façam parte do seu grupo.

Assim sendo, nomes fortes do mesmo partido como os deputados eleitos Coronel David e Luis Ovando, foram sumariamente excluídos, materializando uma postura que não traz nada de novo, pelo contrário, inclusive.

O sócio da futura presidente do partido, Danny Fabrício, e a esposa do deputado eleito Capitão Contar, Iara, terão assentos de destaque, mesmo não tendo nenhuma relevância na política, que não sejam as ligações pessoais com parlamentares recém eleitos. Compõe ainda a executiva, Raquel Portioli, como primeira tesoureira , Raid Abdulahdi como segundo tesoureiro e Contar como vogal.

O ex-presidente e ex-vice, o empresário Rodolfo Nogueira e o delegado da Polícia Federal, Edgar Marcon, também foram sacados. O primeiro vice-presidente do partido e ex-diretor-geral da Polícia Civil, Roverval Cardoso, também foi excluído. Rodolfo não somente organizou o partido, como é o primeiro suplente de Soraya, acima de Fabrício, que é o segundo, ou seja, não foi a suplência que norteou a indicação.

A oportunidade de se construir um partido amplo e plural, foi trocada pelo "compadrismo", a ponto de excluir figuras com espaço em qualquer partido. A forma como foi montada a executiva do PSL, pode ser tudo, menos nova.

