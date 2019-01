Soraya assumirá o PSL em MS; David e Ovando excluídos

Saiba Mais Geral Famasul apresenta desafios do Agro à senadora eleita Soraya

O novo comando do Partido Social Liberal (PSL), em Mato Grosso do Sul, já está praticamente definido. Segundo apurado pelo JD1 Notícias, o atual presidente regional do partido, Rodolfo Nogueira, sai e dá lugar à senadora eleita, Soraya Thronicke.

O sócio de Soraya, advogado Danny Fabrício, será o vice-presidente e o deputado federal eleito, Loester Carlos Gomes de Souza, conhecido como Tio Trutis, assume a secretaria-geral. A esposa do deputado Capitão Contar, Iara Diniz, será a tesoureira.

O deputado estadual, Coronel David, e o deputado federal, Luiz Ovando, não farão parte da nova composição Executiva provisória, pois foram excluídos.

