Delegado Wellington se manifesta e diz que irá denuciar Trutis

O vereador Delegado Wellignton em entrevista fez seu primeiro pronunciamento sobre as decisões a serem tomadas em relação ao áudio vazado, no qual o deputado Loester Trutis o xingava com palavras xulas.

O vereador disse que irá se representar judicialmente, não só ele, mas como outros vereadores do Brasil que também se sentiram ofendidos com as palavras do deputado. Ainda completa, que as ameaças e o vídeo foram feitos após Tio Trutis ler a monção de repúdio divulgada pela Câmara Municipal.

A representação judicial vai partir pela Câmara, que teve o apoio do presidente, o vereador João Rocha. Wellington afirma que Tio Trutis irá responder por todas as ameaças e injúrias cometidas tanto no áudio, quanto no vídeo.

João Rocha irá coletar todos os conteúdos postados nas redes sociais de Loester e encaminhá-las a Câmara dos Deputados, que deve analisar e ver quais medidas cabíveis serão tomadas contra a atitude do parlamentar.

Ameaças

O vereador ressalta que não vai rebater as provocações e não irá levar as ameaças feitas diretamente a ele, pois em sua opinião “o deputado é leigo, não posso manchar minha carreira no legislativo por pouca coisa”.

Segundo o delegado, o parlamentar precisar focar em dar auxílio a câmara ao invés de se preocupar com circo midiático em redes sociais. “Ta faltando trabalho, ele não sabe o que anda acontecendo na cidade, no que os vereadores estão trabalhando, mas está sempre disposto a causa polêmica em rede social”.

