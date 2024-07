Câmara cobra respostas de Lewandowski após PF questionar partido político de agentes

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, será cobrado pela oposição do governo na Câmara após um questionário apresentado a agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazer perguntar sobre a “identidade” e “afinidade partidária” dos agentes da corporação.

O questionário em questão foi entregue aos agentes formados em 2022 durante um curso obrigatório de Direitos Humanos.

O requerimento de convocação foi elaborado pelos deputados Sanderson e Zucco, ambos do PL de Rio Grande do Sul, e será pautado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara.

Para Sanderson, o questionário indicaria uma tentativa de interferência na corporação.

“Parece haver uma interferência político-partidária na PRF. Por que querem saber a preferência de cada um? Se é Lula, Bolsonaro ou quem quer que seja. Isso é um critério para o policial ser promovido ou não? Isso é uma questão pessoal de cada um”, afirmou.

