Campo Grande firma acordo de cooperação com a cidade de Sanya, na China

A prefeitura de Campo Grande firmou, nesta segunda-feira (23), um Acordo de Irmandade e Cooperação com a cidade de Sanya, na Província de Hainan, na China, marcando o início de uma parceria estratégica para o fomento econômico, cultural e tecnológico.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, o acordo assinado em conjunto com o prefeito de Sanya, Chen Xi, é um marco importante no fortalecimento dos laços de cooperação entre os habitantes e atores econômicos das cidades.

“É um grande prazer firmar este Acordo de Irmandade com Sanya, que abriga o Porto Livre de Hainan. Este é mais um passo no fortalecimento das relações internacionais de Campo Grande, ampliando o intercâmbio cultural, turístico e de negócios. A Prefeitura trabalhou arduamente para projetar a cidade como protagonista da Rota Bioceânica, consolidando Campo Grande como um polo estratégico para negócios entre a América do Sul, Ásia, Europa e América Central”, destacou a chefe do executivo municipal.

Hainan, atualmente considerada uma zona econômica especial da China, vem ganhando destaque como um importante centro de desenvolvimento econômico, com a construção do Porto Livre de Hainan, que teve início em 2018 e deve entrar em plena operação em 2025.

Atual presidente do Comitê Gestor dos Municípios que integram a Rota Bioceânica, Adriane Lopes reforçou o compromisso de projetar a Capital sul-mato-grossense como um hub de negócios e um destino estratégico no Mercosul.

“Nosso maior desafio é posicionar Campo Grande, mostrar seu potencial e implementar ações que tragam resultados diretos para a população. Este acordo com Sanya é uma grande oportunidade para promover o turismo, a cultura e a economia da nossa cidade, tornando-a referência na região”, comentou.

O Acordo de Irmandade entre Campo Grande e Sanya estabelece uma série de ações. Confira:

Intercâmbio cultural e educacional: Organização de cursos de idiomas, estudos conjuntos entre universidades e centros de pesquisa, e troca de experiências culturais.

Promoção de negócios: Participação em feiras e eventos nacionais e internacionais para estimular o comércio e o investimento entre as cidades.

Integração produtiva e logística: Criação de uma rede empresarial para fortalecer os fluxos de comércio e investimento.

Turismo: Promoção de feiras, exposições e eventos para atrair visitantes e explorar as potencialidades turísticas das cidades.

