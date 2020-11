Vídeo: candidata a vereadora e dona de 'zona', nega extorsão de clientes

Isa Marcondes do Partido Podemos, candidata a vereadora em Dourados, deu o que falar, ela é dona de uma ‘zona’ na cidade e relatou no Facebook ser alvo de mentiras relacionadas a extorsão. Ela relatou que até os adversários que a atacam são clientes de seu estabelecimento. O vídeo foi publicado na terça-feira (10).

“Eu tenho minha casa há anos, tenho os melhores clientes, a minha casa é uma das melhores de Dourados, até eles, essa cambada de ladrão são os meus clientes... quando alguém me deve eu posto no Facebook e eles vão ver o que vou fazer com eles lá, essa cambada de ladrões.” disse.

A candidata finaliza a fala pedindo confiança da população de Dourados. “Dê o voto de confiança na dona da zona, que a dona da zona vai te provar pra vocês que existe pessoa honesta e eu sou honesta.”, finaliza.

Veja o vídeo:

