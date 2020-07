Capital tem 77% dos leitos ocupados, alerta Marquinhos

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) falou cobre o avanço do novo coronavírus (Covid-19) em Campo Grande e as medidas para conterem a onde elevada. Segundo Marquinhos, hoje a cidade tem 77% dos leitos ocupados, entre Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e enfermaria.

Além disso, prefeito falou sobre a ampliação do Toque de Recolher, que antes era das 23h às 5h e agora passa a ser das 20h às 05h. “Nós tivemos que endurecer ainda mais as medidas, pois o isolamento social em nossa cidade não chega a 30%, sendo que o recomendado pelo Organização Mundial da Saúde é de 70%. Além disso, a entidade classifica cinco níveis de alerta com relação ao índice de contágio, e nós superamos três e estamos quase chegando no índice vermelho, que é um dos piores”, afirmou prefeito.

Par tentar amenizar um possível colapso no Sistema Público de Saúde na cidade, o prefeito afirmou que foram contratados 11 leitos do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, na capital. “Nós devemos nos preparar, pois os números estão aumentando e não podemos ser pegos de surpresa. As pessoas tem ter sua parcela de responsabilidade, pois o isolamento e distanciamento social é um dever de todos”, ponderou.

E complementou dizendo de forma dura que “As pessoas dizem que não irão obedecer ao Toque de Recolher, mas não assinam um termo liberando o seu leito de UTI, caso adoeçam. No início de março era difícil alguém conhecer uma pessoa acometida pela Covid-19, hoje é o contrário, sempre sabemos de alguém. Ou seja, isso significa muita coisa, mas principal é que a doença avança em nossa cidade”.

De acordo com números passados pelo prefeito, Campo Grande tem 223 leitos disponíveis ao combate a Covid-19, desse 172 estão ocupados

