Política

Carlos diz que Bolsonaro passou mal e está sendo monitorado

O ex-presidente está preso no NCPM também conhecido como Papudinha, desde 15 de janeiro

17 fevereiro 2026 - 09h53Brenda Assis
Ex-presidente Jair BolsonaroEx-presidente Jair Bolsonaro   (fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Carlos Bolsonaro, o segundo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou no começo da noite desta segunda-feira (16), que o pai passou mal na cela em que está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

"Fui informado há pouco que o Presidente @jairbolsonaro passou mal novamente hoje à tarde e segue sendo monitorado após o ocorrido. Infelizmente não tenho mais informações! Sem palavras!"

O ex-presidente está preso no NCPM (Núcleo de Custódia da Polícia Militar), também conhecido como Papudinha, desde 15 de janeiro deste ano, após ser transferido da Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília.

Segundo o STF (Supremo Tribunal Federal), a cela ocupada por Bolsonaro é igual à que Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, cumprem pena. O espaço comporta 4 pessoas, mas será usado exclusivamente para o ex-presidente.

Anderson Torres e Silvinei Vasques dividem outra unidade semelhante à que o ex-presidente está custodiado.

Garantias à saúde

Na decisão de transferência, Moraes também determinou que Bolsonaro tenha "assistência integral, nas 24 horas, dos médicos particulares anteriormente cadastrados, sem necessidade de comunicação prévia".

O ministro também autorizou o deslocamento imediato de Bolsonaro para os hospitais em caso de urgência, com a obrigação de comunicação ao STF no prazo máximo de 24 horas da ocorrência.

Bolsonaro também poderá realizar sessões de fisioterapia nos horários e dias da semana indicados pelos médicos, com prévio cadastramento do fisioterapeuta e comunicação ao STF.

O ex-presidente receberá diariamente alimentação especial, devendo a defesa indicar o nome da pessoa que ficará responsável pela entrega das refeições.

