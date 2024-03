Caso Marielle: CÃ¢mara avalia hoje manutenÃ§Ã£o da prisÃ£o do deputado Chiquinho BrazÃ£o

Nesta terça-feira (26), a Câmara dos Deputados concentra atenção na análise sobre a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, representante do Rio de Janeiro e atualmente sem partido. A primeira etapa desse processo está marcada para iniciar às 14h, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

A prisão de Brazão foi determinada no último domingo (24) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O motivo da detenção é a suspeita de que o deputado seja um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), ocorrido no Rio de Janeiro. No mesmo ataque a tiros, o motorista de Marielle, Anderson Gomes, também morreu.

Além de Chiquinho Brazão, seu irmão Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa também foram detidos no último final de semana.

O deputado Darci de Matos (PSD-SC) atua como relator do processo na CCJ. Ele planeja apresentar seu parecer até o meio-dia desta terça-feira. Entretanto, já manifestou sua posição favorável à manutenção da prisão de Brazão.

