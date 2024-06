Com apoio de emendas da Bancada Federal, Riedel amplia programa Bônus Moradia em MS

O governador Eduardo Riedel, acompanhado dos prefeitos de Campo Grande e Dourados, Adriane Lopes e Alan Guedes, participou da abertura do cadastro do programa Bônus Moradia Emendas, realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, na Capital. Está nova etapa, agora com subsídios do Governo Federal, conseguidos pela Bancada de MS, irá destinar R$ 30 milhões para as cidades de Campo Grande e Dourados.

O programa Bônus Moradia foi lançado em junho de 2023, com subsidio de Mato Grosso do Sul. Agora. o objetivo é atender famílias que sonham em adquirir a casa própria por meio de subsídios de até R$32 mil, através de contrapartidas da União e emendas parlamentares.

Além da população, empresas do ramo da construção civil que possuam empreendimentos na modalidade de apoio à produção de habitações ou alocação de recursos, poderão participar do programa.

Com cerca de 400 famílias já cadastradas no programa, agora será feita a triagem para ver quais subsídios eles conseguirão receber. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, esclareceu que as emendas da União poderão ampliar o programa criado pelo governo.

“Esse é um programa inédito no Brasil. Ele começou lá atrás, com mais de 2 mil famílias atendidas com recurso próprio. É uma alegria muito grande ter o apoio da bancada federal para ajudar as pessoas a adquirirem seu primeiro imóvel”, disse o governador.

Lançado em 2023, o Bônus Moradia já aprovou 2.006 subsídios. Deste total, foram 1.252 contratos efetivados e outros 754 pretendentes com reserva em andamento. Conforme a diretora presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul), Maria do Carmo Avesani, cerca de 150 beneficiários foram atendidos por mês. Dos R$ 30 milhões que serão investigados, R$ 20 milhões é para Campo Grande e R$ 10 milhões para a cidade de Dourados.

“Em outubro de 2023, o ministério das cidades publicou a portaria 1.594, regulamentando o programa minha casa minha vida cidades, com características semelhantes ao projeto bônus moradia do governo do estado de MS”, destacou Maria.

Durante o evento, a prefeita Adriane Lopes pontuou que a habitação tem sido prioridade em sua liderança em Campo Grande. “Esse bônus vai trazer ainda mais avanços para a população. O desejo maior de uma família é ter um CEP (sua casa própria), e em 2 anos, colocando moradia como prioridade na minha gestão, mais de 7 mil famílias conseguiram sua casa”, destacou.

Seguindo a mesma linha, o prefeito de Dourados Alan Guedes, agradeceu a destinação do orçamento pontuando que o assunto habitação é uma pauta muito importante para todas as cidades.

“Toda vez que o assunto é habitação de interesse social, é o que mais toca no coração das famílias. Tenho certeza que Dourados e Campo Grande vai saber aproveitar bem dos recursos, para cuidar das pessoas que mais precisam”, disse Alan.

Recursos aplicados pela Caixa – Em 5 anos, o banco aplicou R$ 10 bilhões em programas de moradia em Mato Grosso do Sul. De acordo com o superintendente geral da Caixa em MS, Augusto Cesar, foram cerca de R$ 2 bilhões por ano e R$ 150 milhões por mês.

Na faixa 1, de pessoas que recebem de R$ 1.500 a R$ 2.620 salário mínimo, 15% das famílias não deram entrada; enquanto isso, famílias que recebem até R$ 3 mil representaram 8% das buscas pelos programas; já 3% dos que recebem até R$ 5 mil por mês procuraram auxílios moradia.

