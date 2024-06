Comissão de Educação do Senado aprova a reforma do ensino médio

A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou nesta quarta-feira (19), em votação simbólica, o parecer favorável da relatora Dorinha Seabra (União-TO) ao Projeto de Lei (PL) 5.230/2023, do Novo Ensino Médio.

O texto ainda será apreciado pelo Plenário, e caso seja aprovado, por se tratar de um substitutivo, terá que retornar à Câmara dos Deputados, onde será analisado pelos deputados.

As mudanças aprovadas incluem a ampliação da carga horária mínima destinada à formação geral básica (FGB), que passará de 1,8 mil horas para 2,4 mil, com a carga horário do ensino médio passando de 800 para 1 mil horas distribuídas em 200 dias letivos, com a possibilidade de ser ampliada progressivamente para 1,4 mil horas, além do fortalecimento da formação geral básica.

Outra mudança é a inclusão da língua espanhola como componente curricular obrigatório, além do inglês, com outras línguas podendo serem ofertadas em locais com influências de países cujas línguas oficiais sejam outras.

O texto também prevê que profissionais com notório saber e experiência comprovada no campo da formação técnica e profissional, mesmo sem diploma de licenciatura, poderão atuar na sala de aula, além de outras mudanças.

