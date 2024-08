Congresso aprova mudanças que facilitam empréstimo para afetados pelas enchentes no RS

O Congresso Nacional aprovou, nesta quinta-feira (29), mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que facilitam o acesso a empréstimos para pessoas e empresas que foram afetadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul neste ano.

Com o projeto, as agências financeiras oficiais de fomento ficam dispensadas de verificarem impedimentos e restrições legais para acesso ao crédito por CPFs e CNPJs em municípios gaúchos em calamidade pública.

Com a aprovação no Congresso, a proposta agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

