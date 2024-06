"Solucionar problemas": Deputado quer visita da Comissão de Saúde ao Hospital Regional

O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou uma sugestão, nesta quarta-feira (19), que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) faça uma visita técnica ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), com o objetivo de identificar e solucionar problemas recorrentes que têm afetado o atendimento na unidade.

“A saúde é um problema não somente aqui em Campo Grande, mas em todo o Mato Grosso do Sul e no Brasil inteiro. Precisamos sair dessa discussão e tomar uma ação concreta. Sugiro que a Comissão de Saúde, juntamente com outros deputados, visite o Hospital Regional para entender realmente o que está acontecendo e ver o que esta Casa pode ajudar. Não podemos ficar apenas discutindo o problema sem buscar uma solução. Precisamos adotar uma ação positiva e resolver essas questões que afetam a população e as pessoas que dependem do atendimento no Hospital Regional”, disse o deputado no pedido.

Dentre as principais dificuldades relatadas estão a falta de serviços, medicamentos e equipamentos, o que têm gerado problemas para pacientes e acompanhantes, que enfrentam corredores lotados.

Um dos grupos que mais tem sofrido é o de pacientes oncológicos, com acompanhantes relatando demoras nos atendimentos e cancelamentos de sessões de quimioterapia.

Segundo Coronel David, a sugestão de visita surge não só como uma maneira de se identificar os problemas, mas também como uma forma de mobilizar o poder público por ações efetivas.

“A expectativa é que a visita técnica possa trazer à tona as necessidades mais urgentes e promover uma resposta rápida e eficiente às demandas dos pacientes e profissionais de saúde”, acrescentou David.

