Delcídio lança hoje pré-candidatura à Prefeitura de Corumbá

Prestes a lançar sua pré-campanha em busca da Prefeitura de Corumbá nesta quinta-feira (18), Delcídio do Amaral, afirma que eleições municipais serão "uma boa disputa" e aponta objetivos para o Executivo.

Ao JD1 Notícias, Delcídio informou que o PRD ainda se reunirá mais uma vez para discutir o cenário das eleições em Corumbá e Ladário antes do lançamento da pré-candidatura. "Depois nós vamos para a convenção". Ainda segundo ele, previsão é de que pelo menos outros três partidos reforcem a coligação.

Em sua pré-campanha, Delcídio afirma que se baseia em pilares que defende investimentos que irão viabilizar os quatro modais de transporte em Corumbá (Rodovias, ferrovia, hidrovia e aeroportos). "Porque os investimentos que virão, vão exigir uma logística eficiente".

Ele destacou o aumento da exportação de minério de ferro e a geração de energia que vão alavancar a economia e demandar maior atenção.

Questionado sobre como avalia o pleito, Delcídio afirma que será "uma boa disputa". "A gente vai procurar trabalhar em áreas importantes, ambientais, sequestro de carbono, turismo contemplativo e segurança pública para Corumbá que é uma cidade emblemática. É uma oportunidade ímpar de ter um grande debate".

Alguns nomes que aparecem na disputa é do vereador Luciano Costa do Podemos e o Dr. Gabriel, filiado ao PSB com apoio do PSDB.

Por fim, Delcídio relembrou a história de sua família que "se confunde com a história de Corumbá". "Nasci aqui, sou criado aqui, sou um corumbaense que conhece o Brasil", frisou.



Pré-candidatura

O lançamento da pré-candidatura de Delcídio do Amaral pelo PRD para a Prefeitura de Corumbá acontece nesta quinta-feira (18), às 19h na Casa Campo, localizada na Rua Colombo (entre Major Gama e Sete de Setembro).

