Deputada quer homenagear Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres em filme

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) apresentou um projeto de lei (PL) para incluir o nome de Eunice Paiva, um dos símbolos da luta contra a ditadura, no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria.

Eunice se tornou um dos símbolos contra a ditadura militar ao buscar informações sobre o paradeiro do marido, o deputado Rubens Paiva, após ele ser preso pelo Departamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI).

A história é retratada no filme “Ainda Estou Aqui“, baseado no livro do mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, e vem a vida nas telonas através da atriz Fernanda Torres, interpretação que rendeu um Globo de Ouro para a brasileira.

A proposta apresentada pela deputada ainda aguarda deliberação da Câmara dos Deputados.

