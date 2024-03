Deputado presta solidariedade às políticas vítimas de violência

Nesta terça-feira (26), o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) comentou sobre os recentes episódios de violência política sofridos pela prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos, e pela vereadora de Cassilândia, Sumara Leal, que ocuparam a tribuna do Parlamento Estadual para denunciar os casos.

“A violência contra uma mulher, é uma violência contra todas as mulheres. Quando essa violência é direcionada a uma mulher eleita para representar legitimamente o povo, é um atentado contra a própria Democracia”, pontuou Paulo Corrêa durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Em continuação, ele declarou apoio à luta contra a violência, dizendo ainda se comprometer para combater ações deste tipo e garantir um ambiente seguro e igualitário para todas as mulheres do estado.

Em um breve pronunciamento, as duas vítimas lamentaram o ocorrido, fruto da misoginia e do preconceito no cenário político, que acaba sendo majoritariamente dominado por homens. No entanto, as duas ressaltaram que atitudes como essas não devem ser toleradas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também