Deputado vai ao STJ e quer saber mais sobre processo de conselheiros do TCE

O deputado estadual Coronel David (PL), presidente da comissão temporária nomeada pela Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) para acompanhar os desdobramentos dos processos de afastamento dos Conselheiros do TCE (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) Ronaldo Chadid, Waldir Neves e Iran Coelho das Neves, apresentou requerimento nesta terça-feira (4), solicitando informações à presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministra Maria Thereza de Assis Moura, relacionadas às Operações Mineração de Ouro e Terceirização de Ouro.

Para o parlamentar, é importante obter informações detalhadas sobre o andamento dos processos e o acesso aos autos, além da previsão para o julgamento. “Essas indagações buscam esclarecer o panorama atual dos processos e o impacto que eventualmente possa ter sobre os envolvidos. Esperamos obter respostas concretas para garantir transparência e prestação de contas à sociedade”, avaliou o deputado.

Além disso, o requerimento questiona a previsão de duração e prazo para o afastamento dos conselheiros; pede informações dos inquéritos para apuração dos supostos crimes praticados pelos Conselheiros Waldir Neves Barbosa e Iran Coelho das Neves já foram instaurados; e se estão pautados os julgamentos que acolherão ou não as denúncias contra os Conselheiros afastados, bem como as datas.

A comissão temporária é composta pelos deputados Coronel David (PL), Antônio Vaz (Republicanos) e Lia Nogueira (PSDB).

