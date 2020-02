General Braga Netto é empossado por Bolsonaro na Casa Civil

O presidente Jair Bolsonaro empossou o general Walter Souza Braga Netto a chefia da Casa Civil na tarde desta terça-feira (18). O evento solene também contou com a posse de Onyx Lorenzoni ao Ministério da Cidadania, que substituirá Osmar Terra.

Em seu discurso, Jair Bolsonaro se dirigiu ao novo chefe da Casa Civil e afirmou a missão do novo ministro. "O senhor acaba de deixar a chefia do Estado Maior do Exército, uma missão difícil, e só quem tem liderança pode exercê-la. Agora, o senhor ocupa a chefia da Casa Civil, semelhante à chefia do Estado Maior do Exército. Coordenará e me auxiliará, e muito, no contato com os ministros e na solução dos problemas que vão se apresentar para nós."

Em resposta ao discurso do presidente, o general disse que esperar corresponder as expectativas. "Espero corresponder aos anseios do senhor e da nação brasileira. Não me faltarão empenho, dedicação, lealdade e abnegação de contribuir para o crescimento do país", afirmou.

O novo ministro da Cidadania, falou sobre a nova missão no cargo. "Parto para um novo desafio, uma nova missão. Seguir o trabalho iniciado por Osmar Terra, com amor pelo seu semelhante, na luta incansável para a redução das desigualdades e da atenção àqueles que realmente precisam. No time Bolsonaro, a gente pode trocar de número, mas a camiseta é sempre a mesma, apaixonadamente verde e amarela."

O ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, retornou ao seu cargo de deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul.

Osmar agradeceu a Bolsonaro e prometeu continuar auxiliando o governo. "Vou continuar trabalhando ao seu lado, onde eu estiver. Sou um soldado para que esse país mude. O senhor [Bolsonaro] representa a única oportunidade de fazer com que esse país mude", afirmou.

