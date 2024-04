Com onda de calor, MS pode flertar novamente com máxima de 40°C nesta segunda

Sem qualquer indício de previsão de chuva para essa semana, a segunda-feira (29) começa com extremo calor em Mato Grosso do Sul e com a possibilidade dos termômetros voltarem a marcar 40°C em algumas cidades.

Isso porque a onda de calor que se instalou no Estado, tendo início no sábado (27), deve prosseguir pelo menos até a quarta-feira (1°), quando ela começa a dissipar em algumas regiões, mas ainda, sim, mantendo o forte calor.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Campo Grande deve ter máxima de 35°C hoje, mas com a sensação térmica podendo chegar a casa dos 40°C.

Outras cidades também vão registrar altas temperaturas, como Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho, da região pantaneira, que devem ter máximas de 38°C.

Água Clara, Coxim e Camapuã terão os termômetros registrando 37°C. Na região do Bolsão, as cidades de Três Lagoas e Paranaíba também estarão marcando 37°C de máxima.

Todas as estações meteorológicas indicam que não há previsão de chuva para o Estado durante esses próximos dias.

