Homem que atirou e matou dois em Campo Grande vai a júri nesta quarta

Nesta quarta-feira (15), Joe Magnum Arce de Souza, de 36 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri por duplo homicídio duplamente qualificado. Ele é acusado de matar a tiros, Luiz da Conceição Tierre, de 36 anos, em um crime gravado por câmeras na Avenida das Bandeiras, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande, por volta das 6h30 da manhã de uma sexta-feira (27 de maio de 2022).

Além disso, Joe Magnum também atingiu por erro Adriano Medeiros Pereira com disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte. Conforme os autos, Adriano estava transitando em via pública, pilotando uma motocicleta, quando foi atingido por tiros.

O motivo do crime, segundo a sentença de pronúncia, seria o ciúme do réu em relação ao suposto relacionamento amoroso entre a vítima Luiz da Conceição Tierre e Nayara Aparecida Garcia da Silva, ex-convivente de Joe Magnum. Nayara chegou a ser denunciada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), mas foi absolvida.

Recurso - Joe Magnum interpôs recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) contra a sentença de pronúncia do Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri, solicitando a reforma da sentença para ser retirada a qualificadora do motivo torpe. Ele alegou que "não há prova judicializada que subsidie a ocorrência da motivação torpe, visto que a dinâmica narrada na sentença de pronúncia não guarda correlação aos fatos esclarecidos em juízo, senão em elementos indiretos ou incompatíveis com os requisitos da qualificadora". No entanto, a 2ª Câmara Criminal do TJMS negou o recurso e manteve a decisão que o mandou ao júri popular sem alterações.

O julgamento começará às 8 horas da manhã e será presidido pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos. Joe Magnum está preso desde o dia 28 de junho de 2022.

