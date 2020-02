Reinaldo assina carta onde governadores cobram de Bolsonaro “equilíbrio e sensatez”

Joilson Francelino, com informações do UOL

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, se uniu a 19 governadores que assinaram uma carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro, pelo seu comportamento e declarações.

Na carta, os governadores criticam o presidente por fazer declarações que “não contribuem para a evolução da democracia no Brasil”. De acordo com informações do UOL, a carta cita comentários de Bolsonaro em que desafiou os chefes dos Executivos estaduais para reduzirem impostos.

A carta também traz comentários onde o presidente fala sobre a investigação em curso do assassinato da vereadora Marielle Franco, em que Bolsonaro, segundo o documento, se “antecipa a investigações policiais para atribuir fatos graves das polícias e de seus governadores”.

Os governadores ainda pedem que se observe os “limites inconstitucionais com a responsabilidade que nossos mandatos exigem” e convidam o presidente a participar do próximo Fórum Nacional dos Governadores, em 14 de abril.

Apenas os governadores Ronaldo Caiado (DEM-GO), Mauro Mendes (DEM-MT), Ratinho Júnior (PSD-PR), Marcos Rocha (PSL-RO), Antônio Denarium (PSL-RR), Carlos Moisés (PSL-SC) e Mauro Carlesse (DEM-TO), não assinaram o documento.

