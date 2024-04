Diretoria do Coren-MS marca presença no 14º SEMAD

O 14º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais (SEMAD) na última semana em Brasília contou com a presença do Presidente do Coren-MS, Dr. Leandro Dias e a Dra. Virna Hildebrand (Secretária do Coren-MS).

No evento que reuniu conselheiros, empregados públicos, assessores e colaboradores em uma programação focada na capacitação, o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem anunciou a implementação de uma série de inovações e ferramentas que otimizarão os fluxos de trabalho e aprimorarão os serviços.

Um deles é o Sigen, uma ferramenta inovadora que vai possibilitar à categoria nos estados usufruir de forma totalmente on-line de serviços como emissão de certidões, atualização de dados cadastrais, solicitação de nova inscrição e pagamento de taxas e anuidades.

O objetivo é integrar todos os sistemas finalísticos e processos corporativos em um único ambiente virtual, promovendo integração dos profissionais com os conselhos. O Sigen começou a ser implementado nos estados de Rondônia, Amapá, Roraima, Acre e Rio de Janeiro. A expectativa é de que até o início de maio mais Conselhos Regionais de Enfermagem sejam contemplados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também