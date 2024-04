BR-163 tem 32 pontos interdidatos nesta segunda-feira

A CCR MSVia realiza obras nesta segunda-feira (29/04) em 23 trechos da rodovia BR-163/MS, onde serão implantadas as operações pare-e-siga, com interdição parcial em uma das faixas enquanto o tráfego flui pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. E também desvios de tráfego.

Os motoristas devem redobrar a atenção e diminuir a velocidade em locais com trabalhadores para evitar acidentes. Todos os trechos estão sinalizados.

Outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real.

Pontos com desvio de tráfego:

Bandeirantes - entre os kms 588 e 584;

Campo Grande - no km 479;

Nova Alvorada do Sul - entre os kms 374 e 369;

Rio Brilhante - no km 323 e entre os kms 314 e 313;

Dourados - entre os kms 271 e 269, entre os kms 264 e 263 e no km 256;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora - entre os kms 844 e 843;

Coxim - entre os kms 756 e 753, entre os kms 743 e 740 e entre os kms 737 e 736;

Rio Verde de Mato Grosso - entre os kms 714 e 708;

São Gabriel do Oeste - entre os kms 610 e 609;

Bandeirantes - entre os kms 541 e 540;

Douradina - entre os kms 306 e 304;

Dourados - entre os kms 240 e 239;

Caarapó - entre os kms 205 e 204;

Juti - entre os kms 179 e 177, entre os kms 161;

Naviraí/Juti - no km 150;

Itaquiraí - entre os kms 104 e 99;

Mundo Novo - entre os kms 30 e 28.

