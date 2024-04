Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/04/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Você começa a semana com muito ânimo para cuidar de assuntos pessoais e de tudo mais que cair no seu colo, Caprica. É um ótimo dia para focar em tarefas que dependem apenas do seu esforço, já que vai querer tudo do seu jeito.

À tarde, seu lado diplomático e charmoso se destaca e ajuda a se entender melhor com colegas e clientes. Com facilidade para se expressar, vai resolver qualquer problema com uma boa conversa.

A vida amorosa ganha um reforço de Vênus, que brilha em seu paraíso astral a partir de hoje. Você vai encantar o par sem fazer esforço, ainda mais se apostar em gestos românticos. Esbanjando charme e carisma, tem tudo pra arrasar na conquista.



Aquário

Embora você comece o dia com vontade de ficar no seu canto e dar uma descansada, a segunda promete novidades interessantes mais tarde. Se tiver a oportunidade de trabalhar em casa, sua produtividade tende a ser bem melhor.

Mas, se não é o seu caso, foque em tarefas que permitem algum tipo de isolamento. As finanças contam com as melhores vibes e pode receber uma grana que não esperava. Recordar o passado com a família pode ser divertido e deixa o seu coração quentinho. Encontro com um amor antigo tem tudo para reavivar sentimentos antigos, mesmo que seja um lance escondido. É melhor fugir de assuntos delicados se tem compromisso.

Peixes

Você começa a semana com muita confiança para correr atrás dos seus interesses, Peixes. Tudo indica que vai encarar o futuro de maneira mais otimista e pode até elevar um pouco as suas expectativas. Mas não se esqueça que é preciso ação para correr atrás do que deseja, mesmo que isso pareça algo muito distante ou difícil de alcançar. Encontro com os amigos ajuda a levantar o astral e Vênus promete ótimos momentos se colocarem o papo em dia, mesmo que seja só nas redes sociais! Na paquera, há chance de cair de amores por alguém que acabou de conhecer e engatar um romance relâmpago. A vida a dois conta com mais cumplicidade e um ótimo diálogo.

Áries

Segundou, bebê, e vale a pena fazer alguns ajustes para melhorar sua imagem. O dia é perfeito para se concentrar na vida profissional, traçar planos a longo prazo e encontrar maneiras de melhorar seus ganhos. À tarde, as oportunidades de lucrar devem crescer, assim como a sua disposição para correr atrás dos seus objetivos. Só tenha cuidado para não arrumar treta à toa com o excesso de críticas. Vênus envia vibes maravilindas para você encher o bolso! Quem anda sonhando com um novo relacionamento corre o risco de exagerar nas expectativas e acabar só. As estrelas avisam que é hora de dar um passo mais sério no romance e construir um futuro com o mozão.

Touro

Se depender das estrelas, você fará o possível para se livrar da rotina e viver novas experiências hoje. Fazer um curso ou reservar um tempo para curtir seus passatempos pode ser uma ótima maneira de dar um chega pra lá no estresse do dia a dia. No trabalho, a dica é compartilhar sua experiência com os colegas e mostrar espírito de equipe nas tarefas. Tudo o que envolva conhecimento é mais do que bem–vindo agora! Pode conhecer um crush interessante em um passeio ou nas redes sociais, mas é Vênus em seu signo que manda as melhores vibes para a paquera! Mostre que também tem um lado aventureiro e não deixe de encher o par com demonstrações de carinho.

Gêmeos

A semana começa agitada e, se tiver que encarar mudanças de última hora, inclusive no trabalho, vai tirar de letra! O astral também é favorável para sonhar alto e traçar metas mais ambiciosas para o futuro. Preste atenção ao seu sexto sentido, assim, dificilmente será surpreendido com a guarda baixa. Pode ter boas novas com assunto que andava enrolado, ou com uma situação que estava te deixando confusa. Na paquera, conte com a atração física para fisgar de vez o seu alvo. Mas Vênus avisa que você pode embarcar em um romance proibido e muito tentador! A química com o mozão também deve crescer e promete muito prazer nos momentos íntimos.

Câncer

Segundou, Câncer, e o céu avisa que você tem tudo para se aproximar ainda mais das pessoas que têm um papel importante em sua vida. Proteja seus relacionamentos e faça o possível para melhorar a convivência com os outros. Tudo o que pode ser feito em parceria tem mais chance de sucesso, inclusive no trabalho. Planos para os estudos ou para uma viagem estão protegidos pelas estrelas! Se depender de Vênus, que entra em Touro hoje, passeio ou programa com os amigos reforça os laços com quem ama. Se ainda está com o coração livre, leve e solto, a situação tem tudo para mudar. Vale espalhar que sonha com um romance sério, mas diminua a lista de exigências.

Leão

Este início de semana pede um pouco mais de esforço e dedicação da sua parte, meu cristalzinho. Talvez você sinta que está se sobrecarregando, mas não perca a fé que tudo vai se ajeitar aos poucos. Vale a pena fazer alguns sacrifícios e priorizar o trabalho porque o resultado deve aparecer mais cedo do que você imagina! Vênus entra em Touro hoje e ressalta sua ambição, mas também ajuda a melhorar a imagem que você passa aos outros. Sua popularidade cresce à noite e alguém que encontra sempre pode despertar seu interesse. Mas a distância pode virar um problema na conquista. O mozão talvez precise de mais apoio e solidariedade da sua parte hoje.

Virgem

Se depender das estrelas, esta segunda tem tudo para correr às mil maravilhas! A Lua segue iluminando seu paraíso astral, trazendo uma dose extra de simpatia para lidar com colegas ou pessoas próximas. À tarde, há sinal de good vibes para entrar em contato com alguém que está longe, tanto na vida profissional quanto pessoal. Seu jeito descontraído também ajuda a melhorar a convivência com todo mundo e, de quebra, Vênus traz um jeito mais leve de encarar a vida. Com seu charme nas alturas, é hora de se aproximar de um crush. Nem a distância vai ser um problema para você arrasar na conquista. Apesar da sintonia com quem ama, podem pintar umas bagacinhas mais tarde.

Libra

Segundou, Libra, e os assuntos familiares prometem ocupar boa parte da sua atenção, assim como tudo o que estiver ligado à sua casa. Vai ser mais fácil dar conta das suas responsabilidades no trabalho se mergulhar nas tarefas e deixar as distrações de lado. Arrume seu canto do seu jeito, deixe tudo aconchegante, e aproveite para trocar os móveis de lugar ou comprar algo que estava querendo há tempos. Vênus brilha em Touro hoje e favorece mudanças profundas em todas as áreas. Tá na pista? Encontro ou contato com um amor do passado pode reacender o desejo. Tudo indica que vai se soltar nos momentos de intimidade e surpreender o love com muita paixão.

Escorpião

Segundou, meu cristalzinho, e a sua habilidade para se expressar tende a crescer. Aproveite para se entender melhor com colegas e pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Bom momento para falar sobre uma sociedade com alguém de confiança, especialmente se já vinha amadurecendo essa ideia nos últimos dias. Vênus protege os relacionamentos em geral, e a sua vida amorosa ganha um novo ânimo.

Você pode se dar bem ao arriscar uma fezinha! Se quer dar um passo mais sério no romance, converse sobre suas intenções abertamente. Declaração de amor tem tudo para derreter seu coração! Você vai fazer sucesso na conquista e pode até começar algo duradouro.

Sagitário

Sua atenção estará focada como um raio laser nas finanças nesta segunda, Sagita. O astral será mais do que favorável para correr atrás do que deseja e até adquirir algo que estava sonhando há algum tempo. Mas olha lá: nada cai do céu e, se depender de Vênus, será preciso esforço e muito foco para conquistar tudo o que espera. À tarde, good vibes ajudam o trabalho a se desenrolar melhor e, de quebra, também prometem melhorar os seus lucros. Você vai sonhar com estabilidade e segurança em todas as áreas, mas pode assustar um contatinho se falar sobre compromisso logo de cara. Sua possessividade pode trazer problemas para o romance também.

