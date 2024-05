Projeto de reajuste salarial de 3,73% aos servidores estaduais será votado na Assembleia

Saiba Mais Geral Governo de MS cria Novo Morar Legal que deve regularizar 10 mil beneficiários

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem apreciar nesta quinta-feira (16), o Projeto de Lei 98/2024 enviado pelo Poder Executivo com a revisão geral anual do vencimento-base ou do subsídio que compõem a remuneração dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul.

A aplicação do índice de 3,73% sobre o vencimento-base ou o subsídio e sobre os eventos e as tabelas salariais beneficia servidores públicos efetivos ativos, comissionados, inativos, aos militares estaduais inativos e seus pensionistas que fazem jus à paridade da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

Ordem do Dia

Em primeira discussão os parlamentares apreciarão o Projeto de Lei 93/2024 também do Governo que institui o Programa de Recuperação de Créditos, Facilitação em Renegociações de Dívidas e Regularização da Titularidade dos Contratos Habitacionais - Novo Morar Legal .

Em segunda discussão está pautado o Projeto de Lei 31/2024, de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), que altera o disposto na Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, para que os projetos de lei que instituírem novas datas-eventos, datas comemorativas e campanhas de conscientização, obedeçam a critério da alta significação para a sociedade, ou segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos do Estado, definidos por meio de consulta ou de audiência públicas, devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos respectivos segmentos.

