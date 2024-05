Justiça suspende posse de Dr. Lívio na Câmara de Campo Grande

'Disputa' pela vaga de vereador licenciado do PSDB, Claudinho Serra, na Câmara Municipal de Campo Grande, foi para a Justiça. Giancarlo Josetti Sandim, o Gian Sandim, entrou com uma ação para suspender a posse de Lívio Viana Leite, da União Brasil, que estava marcada para hoje (16). Gian Sandim alega que ele seria o suplente da vaga.

O juiz eleitoral Atílio César de Oliveira Júnior aceitou o pedido de mandado de segurança preventivo feito por Gian Sandim. Ele disse que as questões apresentadas mostram que há uma probabilidade do direito de Gian Sandim ser afetado.

Segundo o juiz, a posse de Lívio Viana Leite poderia causar prejuízo ao direito de Gian Sandim. Por isso, ele determinou que as autoridades sejam notificadas da decisão para que ela seja cumprida imediatamente.

Leia a decisão liminar na íntegra aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também