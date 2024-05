Antero Greco, jornalista esportivo da ESPN, morre aos 67 anos

Morreu nesta quinta-feira (16), o jornalista esportivo da ESPN, Antero Greco, aos 67 anos, após ser acometido por um tumor cerebral. Nos últimos dias, ele ficou internado no Mirante da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, mas não respondia mais e se alimentava por sonda.

Seu companheiro de bancada no programa SportCenter, Paulo Soares, o 'Amigão', havia publicado na última semana que Antero estava "em seus dias finais".

O jornalista vinha travando uma batalha contra a doença desde junho de 2022, passando por cirurgias e realizando sessões de radioterapia nos últimos anos. Ele foi internado algumas vezes e foi submetido a procedimentos para tratar do "corpo estranho" na cabeça, como costumava chamar a doença.

A confirmação da morte também veio através das redes sociais da ESPN, no qual frisou que o jornalismo amanheceu de luto, destacando que Antero era um dos maiores ícones da história do canal e também da comunicação brasileira.

"Antero Greco deixa não só o Jornalismo órfão neste dia, mas também o fã de esporte que se acostumou a assistir à extraordinária dupla com Amigão durante tantas e tantas noites de SportsCenter. A TV brasileira perde um dos maiores. E a nós, da família ESPN, ficará a saudade e as grandes memórias proporcionadas por Antero", diz a nota.

O jornalista trabalhou na ESPN por 30 anos. Ele entrou na empresa no início de 1994, quando ainda se chamava TVA Esportes e ficou até os seus últimos dias, mas estava afastado da grade de programação devido ao seu estado de saúde.

Começou a carreira no Estado de S. Paulo, em meados da década de 1970. Também teve passagens por Popular da Tarde, Folha de S. Paulo, Diário de São Paulo e TV Bandeirantes, além de ter sido colunista do UOL entre 2019 e 2020. Cobriu mais de dez Copas do Mundo e diversos grandes eventos esportivos.

Palmeirense, era também um entusiasta do futebol internacional. Participou do início das transmissões no Brasil de jogos do futebol italiano e não deixava seu time do coração influenciar em seu trabalho.

