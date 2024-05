Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/05/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (16), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:



Capricórnio

Um céu de brigadeiro comanda o seu astral e você vai quintar com ótimas energias, Caprica! Enquanto a Lua promete novos horizontes e aquece suas esperanças, Mercúrio passa a brilhar em seu paraíso e ficará nessa posição até meados de junho, anunciando um período de mais sorte, alegrias e realizações, seja na vida profissional, financeira ou pessoal. Se está free na pista, bora lá mudar o status nas redes sociais porque você tem tudo para começar um lance gostoso com alguém que combina super com seu jeito e sua vibe. Não vão faltar carisma e seducência para encantar e envolver o crush. Já, se tem um love e está em uma relação firme, pode se sentir nas nuvens ao lado da sua alma gêmea.

Aquário

Assuntos financeiros e interesses com parentes terão prioridade e o dia tá indicado para tomar providências que vive adiando, minha consagrada, meu consagrado! Seu jeito estará mais focado e disciplinado nesta quinta, inclusive para fazer aquelas tarefas mais monótonas e chatinhas que nem sempre você tem paciência de lidar. Também vai contar com um instinto mais apurado para administrar suas posses e seus recursos, portanto, aproveite para colocar as contas em ordem. O momento é favorável para desenrolar questões que envolvam taxas, juros, impostos ou proventos e o melhor é que negociações vantajosas podem ser realizadas. Na paixão, os desejos estarão mais intensos e a atração física vai desempenhar papel importante na paquera e no romance. O rala e rola pode ficar quente pegando fogo!

Peixes

A Lua não troca figurinha com nenhum planeta, mas garante um dia redondinho para se relacionar, interagir e somar forças com quem convive e trabalha. Hoje a vontade de colaborar e estar presente na vida das pessoas que são importantes em sua vida deve falar mais alto e você pode até colocar suas conveniências e interesses de lado para ser útil aos seus queridos. Agora, quem traz boas notícias é Mercúrio, que acaba de mudar de cenário e promete deixar sua simpatia e comunicação tinindo, no ponto certo para você fazer sucesso nas amizades e nos contatinhos, tanto que pode dar match no primeiro encontro. Harmonia total com o love.

Áries

Quintou sem grandes novidades da Lua, mas se ela não traz surpresas também não aponta bagacinhas, viu bebê? O astral tá propício para focar nos assuntos de trabalho e você pode marcar pontos importantes com a chefia se der o seu melhor no serviço bora mostrar do que é capaz! Agora, quem promete carimbar seu passaporte para a prosperidade é Mercúrio, que acaba de entrar em sua Casa da Fortuna e anuncia um período favorável para explorar seu tino comercial e transformar suas ideias em dinheiro no bolso. Hoje a vida pessoal e amorosa pode ficar em segundo plano, mas você pode mudar esse cenário e agradar seus queridos, dedicando mais carinho e atenção. Paquera com colega deve reservar bons momentos.

Touro

Mercúrio acaba de ingressar em seu signo e além de elevar seu carisma ao topo, vai deixar sua criatividade, inteligência e comunicação turbinadas. Para melhorar, a Lua segue rolezando no setor mais positivo do seu Horóscopo e só vai referendar as vibes generosas previstas para hoje, abrindo os seus caminhos no trabalho, na parte financeira e principalmente nos assuntos amorosos. Se está na solteirice, prepara o coração para emoções intensas e promessas de namoro. Vai ter crush disputando sua atenção na pista e o sucesso te espera na paquera. No romance, a sintonia será plena e você vai se entender com o seu xodozinho até pela troca de olhares.

Gêmeos

Se depender da Lua, você vai quintar de boa na lagoa e pode esperar um dia bem sussa para cuidar das suas coisas e dos assuntos da sua intimidade. Se trabalha por conta, em home office ou faz bicos para reforçar a renda, pode ter um período produtivo e nada deve atrapalhar as suas atividades. Agora, convém se ligar nos recados de Mercúrio, seu planeta regente, que agora circula no signo anterior ao seu e recomenda mais atenção com os interesses domésticos e familiares. A saúde também pode precisar de cuidados adicionais e convém ficar de olho em distúrbio hereditário ou reincidente. No amor, o astral será acolhedor e cúmplice com o love, mas se está na pista não convém esperar grandes novidades nos contatinhos.



Câncer

Sua estrela guia é a Lua e hoje ela não faz aspectos com os astros, mas garante que você vai quintar com bons estímulos e pode se dar muito bem nos estudos, ao lidar com negociações, vendas, trocas e transações comerciais em geral. Por sua vez, as amizades e os contatinhos devem ficar mais animados graças às vibes de Mercúrio, que acaba de mudar para o setor social do seu Horóscopo, deixando seu bom papo e sua simpatia na melhor forma. Você vai marcar mais presença em rolês, baladas e agitos com a turma, o que pode ser um convite à ficadas e paqueras, mas vale dizer que um namoro de futuro também tem boas chances de decolar. Na relação a dois, o clima é de harmonia e diálogo.

Leão

Quintou com a Lua mandando um bom incentivo para tirar o pé da lama, bebê! Você terá mais disciplina para lidar com seus recursos e também pode se valer do seu empenho e capacidade empreendedora para faturar. De quebra, Mercúrio passa a agir em um setor que tem tudo a ver com sucesso profissional, sinal de que chegou a hora de fazer seu marketing e mostrar o que sabe pra chefia. O reconhecimento que deseja pode chegar e, com isso, as chances de reivindicar melhorias salariais devem aumentar. Nas relações pessoais, talvez não tenha tanto tempo para dar atenção aos seus queridos, mas a noite deve ser bem tranquila com o love. Se está na solteirice, alguém que encontra sempre pode cativar seu interesse.

Virgem

A Lua promete uma quinta-feira redondinha para ir atrás dos seus sonhos e objetivos. Os caminhos estarão abertos para consolidar seus planos e o melhor é que você também vai contar com o apoio de Mercúrio, que promete boas novas. A partir de agora, seu planeta regente se movimenta em Touro e manda um baita incentivo para investir em estudos e atividades diferentes que esteja pensando em realizar. Na vida amorosa, seu carisma estará nas alturas e você pode encontrar alguém que é a capa do seu celular. União repleta de harmonia com o love.

Libra

Olha, meu cristalzinho, não dá pra negar que hoje nem tudo pode fluir como você gosta e espera. Pudera, com a Lua no inferno astral, imprevistos e contratempos não estão descartados e o seu jeito tende a ficar mais contido. No trabalho, deve produzir melhor se puder contar com tranquilidade e concentração. Interesses que envolvam bens, seguro, impostos ou taxas tendem a entrar em foco. Mas convém dobrar a cautela com fofocas, cismas e tretas, pois podem interferir em suas relações pessoais e amorosas. A dica é deixar a insegurança e as incertezas de lado, confiar mais em seu taco e tomar as decisões que seu coração e sua intuição mandarem. No romance, uma pitada extra de carinho e diálogo virá a calhar.

Escorpião

Se depender do céu, você vai quintar com vários planos em mente e saberá exatamente o que fazer para colocá-los em prática. Terá mais disciplina, foco e vai dar o seu melhor para alcançar o que quer e o bom é que seus anseios profissionais e materiais estão no pacote. As relações em geral e as amizades em particular devem trazer boas surpresas e blindar o seu astral. Pode esperar realização e alegrias com quem faz parte do seu convívio e seus queridos estarão de prontidão para ajudar no que você precisar. Os assuntos do coração também ficam protegidos e um sonho de amor pode virar realidade: não faltará sintonia com alguém que conhece bem. Na vida a dois, o clima é de lealdade e muita união com o xodó.

Sagitário

A Lua atravessa o ponto mais alto do seu Horóscopo e deixa as suas ambições no modo turbo! As atenções se voltam para a carreira e é claro que o sucesso vai depender do seu empenho, mas tudo indica que você não economizará dedicação nem competência para brilhar e progredir. De quebra, Mercúrio também eleva a sua vitalidade física e mental, sinal de que a saúde vai ficar firme e forte. Aproveite a cota extra de disposição para agilizar seus interesses, mas também para se exercitar e manter a boa forma. Os assuntos do coração podem não estar em evidência durante o dia, mas devem contar com mais estímulos à noite. Encontros e rolês com colegas vão movimentar os contatinhos. Bom astral com o xodó.

