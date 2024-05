Justiça de Campo Grande nega liberdade a dupla condenada por homicídio de empresário

A 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande decidiu negar liberdade aos réus Igor Figueiro Rando e Marcelo Augusto da Costa Lima. Ambos foram condenados pelo homicídio de Ronaldo Nepomuceno Neves, proprietário de uma boate no Bairro Cabreúva, aos 48 anos.

A determinação de manter os réus presos foi feita pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida durante a revisão das prisões, um procedimento padrão realizado a cada 90 dias.

O juiz baseou sua decisão no fato de que Igor Figueiro Rando e Marcelo Augusto da Costa Lima já foram condenados em julgamento ocorrido em 19 de março de 2024, resultando em uma pena total de 23 anos de prisão.

Recurso - Os réus interpuseram recurso ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) contra a decisão condenatória. A defesa busca a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular do Júri. O caso agora será analisado por desembargadores do TJMS.

O crime ocorreu em 16 de setembro de 2020, tendo como vítima Ronaldo Nepomuceno Neves. Seu corpo foi encontrado parcialmente carbonizado ao lado de sua caminhonete Ford Ranger em uma estrada vicinal que dá acesso à Cachoeira do Ceuzinho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também