Prefeita Adriane Lopes sanciona lei que cria dia dedicado ao Reggae em Campo Grande

A prefeita Adriane Lopes sancionou o "Dia Municipal do Reggae" em Campo Grande, que será celebrado anualmente em 17 de junho. A lei foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande na segunda-feira (29) e entrou em vigor imediatamente.

A Lei n. 7.232, de 26 de abril de 2024, foi aprovada pelos vereadores da Câmara Municipal e estabelece a data em memória e homenagem a Lincoln Gouveia. O dia será incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município.

O Dia Municipal do Reggae será dedicado ao desenvolvimento de ações voltadas aos valores presentes no Reggae, como a promoção da cultura, da paz, da união e da consciência social.

A lei entra em vigor na data de sua publicação.

