27 de julho: vereadores aprovam Lei para o Dia Municipal do "Moto Clube"

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram quatro projetos na sessão desta terça-feira (14).

Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei complementar n. 925/24, do vereador Júnior Coringa, que altera dispositivo da lei complementar n. 223/14, que dispõe sobre as feiras livres no município de Campo Grande. A mudança reduz de 1.500 para 1.000 metros a distância mínima entre uma feira e outra na Capital.

Em 2ª discussão e votação, os parlamentares aprovaram dois projetos. O primeiro é o projeto de lei n. 11.002/23, que cria o dossiê crianças e adolescentes protegidos e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Papy, Carlos Augusto Borges e Clodoilson Pires.

E também o projeto de lei n. 11.208/23, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Campo Grande o Dia Municipal do “Moto Clube”, a ser comemorado no dia 27 de julho.

Por fim, em 1ª discussão e votação foi aprovado o projeto de lei n. 11.209/23, de autoria do vereador Otávio Trad, que denomina de Praça Matilde Costa Soares a área pública localizada no Bairro Aero Rancho – setor 7.

