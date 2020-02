Bolsonaro anuncia mudanças na Casa Civil e no Ministério da Cidadania

O presidente Jair Bolsonaro anunciou em sua rede social na tarde desta quinta-feira (13) duas grandes mudanças na equipe ministerial de seu governo. A entrada do general Walter Souza Braga Netto que assumirá a Casa Civil e mudança de Onyx Lorenzoni para o Ministério da Cidadania.

No post feito pelo presidente, ele anuncia que o general, chefe do Estado Maior do Exército, assumirá o cargo de Onyx na Casa Civil, que por sua vez substituirá o ministro Osmar Terra no Ministério da Cidadania.

Terra vai assumir o seu mandato de deputado federal, voltando para a Câmara.

Confira a postagem de Bolsonaro:

Em resposta, Onyx também falou sobre as mudanças em sua própria rede social:

