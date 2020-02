General Braga Netto é convidado por Bolsonaro para assumir Casa Civil

Jônathas Padilha, com informações do R7

O presidente Jair Bolsonaro convidou nesta quarta-feira (12) o general Walter Braga Netto, atual Chefe do Estado-Maior do Exército, para o cargo de ministro da Casa Civil. Caso o general aceite, ele substituirá Onyx Lorenzoni, que deverá assumir o Ministério da Cidadania, comandado por Osmar Terra.

A decisão do presidente após grandes polêmicas envolvendo Onyx nas últimas semanas. Bolsonaro demitiu dois auxiliares do ministro, um deles é Vicente Santini, que utilizou avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em voo exclusivo entre a Suíça e Índia.

O presidente também transferiu para o Ministério da Economia o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), uma das principais programas da Casa Civil.

Osmar Terra se desentendeu com a equipe econômica do governo. Recentemente, o Bolsa Família tem registrado filas de espera de beneficiários. Além disso, o ministério firmou contratos em série e sem licitação para contratação de serviços computacionais com uma empresa investigada pela Polícia Federal.

Para assumir a Casa Civil, o presidente convidou o general Walter Souza Braga Netto, Chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro e ex-chefe da intervenção federal que aconteceu em 2018 no Rio de Janeiro.

