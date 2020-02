Eduardo Bolsonaro descarta Aliança nas eleições de 2020

Mauro Silva, com informações do A Trombeta

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro, declarou que o partido Aliança pelo Brasil não estará pronto para participar das eleições deste ano. A afirmativa do parlamentar foi feita durante visita à Câmara de Vereadores de Salvador (BA) que aconteceu na última sexta-feira (7).

De acordo com o site a Trombeta, Eduardo disse, durante uma entrevista, que a medida se faz necessária. Conforme o deputado, eles não querem cometer o mesmo erro que aconteceu no PSL quando o partido “inchou” com a entrada de oportunistas e traidores.

“Então, a gente não quer que esse erro se repita. Se nós corrermos para formar o Aliança, neste momento, a gente vai ter menos de um mês para ter os nossos quadros para 2020, candidatos a vereador e candidatos a prefeitos”, disse

“Então, eu acho que o mais saudável é a gente não criar o Partido antes de março, e deixar que ele seja criado depois de março, para que aí a gente consiga realmente ver quem é quem e fazer um processo seletivo de melhor qualidade”, acrescentou.

Indagado sobre o que acontece agora com aqueles que deixaram os seus partidos para seguirem no Aliança, o filho de Bolsonaro disse para que eles não se ao PT, PC do B, PSOL ou PDT. “Se tiver que se filiar a um Partido agora, conversa e diz: ‘olha, eu gosto muito do trabalho do Presidente Bolsonaro e gostaria que, quando o Aliança for feito, a gente tenha um diálogo para migrar para o Aliança’”, orienta Eduardo.

Outro fator que incide na homologação da sigla a atrapalha a formação do mesmo para disputar as eleições de 2020 é o registro em cartório e coleta de assinaturas, a aprovação do Estatuto da legenda pelo STE e STF. Processo que segundo Bolsonaro não será feita “à toque de caixa” para “ajudar” Bolsonaro.

O deputado federal explicou também que, depois tem a aprovação do Estatuto, assim consequentemente o Aliança terá que registrar os Diretórios Estaduais e Municipais em, pelo menos, 09 Estados da Federação. “Só depois desse trâmite todo é que o Partido Aliança pelo Brasil ficará apto a disputar eleições. Fica evidente, então, a impossibilidade disso tudo acontecer até março ou abril, como a torcida pelo Brasil deseja”, explicou. .

