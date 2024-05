Que horas e onde assistir aos jogos de hoje (14/05); confira

Juntando Libertadores, Sul-Americana, e Série B do Brasileirão, esta terça-feira (14) terá 14 jogos, estes transmitidos ao vivo.

As transmissões estão divididas entre ESPN, Star+, Paramount +, GOAT, Premiere e SporTV.

Confira os horários dos jogos e onde assisti-los:

Libertadores

18h: Peñarol x Atlético-MG – ESPN e Star +

18h: Talleres x Cobresal – ESPN 4 e Star +

18h: LDU x Junior Barranquilla – Paramount +

20h30: River Plate x Libertad – Paramount +

22h: Millonarios x Palestino – ESPN 4 e Star +

Sul-Americana

18h: Racing-URU x Nacional-PAR – ESPN 2 e Star +

20h: Defensa Y Justicia x Independiente Medellín – ESPN 4 e Star +

20h: Sportivo Ameliano x Rayo Zuliano – Paramount +

20h30: Corinthians x Argentinos Juniors – SBT e Paramount +

22h: Nacional Potosí x Sportivo Trinidense – Paramount +

Série B

18h: Vila Nova x Novorizontino – Premiere e GOAT

18h: Avaí x CRB – SporTV e Premiere

20h30: Botafogo-SP x Chapecoense – TV Brasil, Premiere e GOAT

20h30: Coritiba x Guarani – SporTV e Premiere

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também